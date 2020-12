La Juventus insiste su Locatelli

TORINO – Uno degli obiettivi di mercato della scorsa estate della Juventus è stato il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli, non ancora uscito dai radar bianconeri.

Una possibilità per la Juventus poteva venire dal mercato di gennaio, ma il giocatore ha già fatto sapere di non voler lasciare Sassuolo almeno fino alla fine della stagione. Una decisione di cuore, per quanto la città emiliana e i suoi tifosi gli hanno dato e per quanto hanno permesso la sua crescita. Tutto rinviato in estate dunque, con la Juventus e Locatelli che potrebbero finalmente incontrarsi.