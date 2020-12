La Juventus cerca continuità

TORINO – Dopo le due vittorie ottenute nel derby e contro il Barcellona in Champions League, la Juventus si appresta a rituffarsi nel campionato con un tabù da sfatare. La squadra allenata da Andrea Pirlo infatti non ha ancora vinto per due partite consecutive in campionato: nonostante il distacco dalla vetta non sia ancora incolmabile, ma ammonti a soli sei punti, i bianconeri dovranno dare continuità ai loro risultati domani e cercheranno di espugnare Marassi. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata all’improvviso anche una grossa novità per il mercato bianconero: >>>> Altro colpo a sorpresa alla McKennie in arrivo: spunta un nome totalmente nuovo per gennaio! <<<<