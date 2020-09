TORINO – La Juventus sembra aver chiuso per l’arrivo dell’attaccante della Roma Edin Dzeko, che diventerà il nuovo numero 9 bianconero.

Oltre al bosniaco però, vista anche la cessione di Marko Pjaca al Genoa, i bianconeri starebbero cercando un altro profilo per il reparto offensivo: la Juventus sta quindi pensando al ritorno di Moise Kean, che potrebbe tornare a Torino in prestito dall’everton per fare la quarta punta della squadra di Pirlo.