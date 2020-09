Calciomercato Juventus, boom Suarez: sta circolando una voce…

MERCATO JUVE – Edin Dzeko sembra ormai destinato a raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain. Sarà lui il bomber che Paratici regalerà ad Andrea Pirlo nelle prossime ore, non ci sono più molti dubbi. La Juventus ha blindato il bosniaco ed è in attesa di chiudere il colpo dalla Roma. Ma Luis Suarez? La Vecchia Signora lo ha sedotto e poi abbandonato? E perché quell’esame a Perugia necessario per portare avanti l’iter per la cittadinanza italiana? Dubbi e domande che, come è normale che sia, si fanno tutti a Torino, tra tifosi ed addetti ai lavori. E qualcuno ha anche cercato di dare una risposta.

Partiamo dal fatto che Suarez ha già da tempo raggiunto un accordo con la Juve: tra le parti è praticamente tutto fatto. E lui ci crede ancora, nonostante il colpo Dzeko praticamente chiuso da Paratici. L’uruguaiano non ha smesso di sperare nel trasferimento a Torino, vuole la Juventus, come ha fatto intendere con qualche battuta anche nel corso della sua visita a Perugia. E il fatto che sia andato dritto per la sua strada con l’esame di italiano è un messaggio forte e chiaro anche per la dirigenza bianconera. Ecco dunque spuntare l’ipotesi clamorosa.

Un'idea pazzesca che a molti sarà già balzata alla mente: dopo Dzeko, anche Suarez. Un doppio colpo stratosferico per l'attacco bianconero. Fantasia di mercato o reale possibilità? La logica suggerirebbe che le chance di vedere Suarez e Dzeko insieme alla Juve siano davvero esigue. Ma in tanti, in queste ultime ore, stanno iniziando a prendere in considerazione questa possibilità. Voci che circolano, speranze e suggestioni. La Gazzetta dello Sport ha sottolineato il fatto che la doppietta sarebbe possibile solo in caso di una grossa cessione, come quella di Dybala. Staremo a vedere, ma una cosa è certa: Luis Suarez c'è ancora e ci crede. Nel frattempo però la Juventus ha bisogno anche di sfoltire la rosa e cedere vari elementi in esubero. Per questo Andrea Pirlo avrebbe già presentato la sua lista nera per il mercato in uscita: ecco la situazione di tutti i giocatori sul piede di partenza