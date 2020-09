TORINO – La Juventus continua a sondare il mercato per rinforzare il centrocampo a disposizione di Andrea Pirlo.

I bianconeri non hanno mollato la pista che porta al centrale del Lione Houssem Aouar, per il quale i francesi continuano ad avere pretese alte: il club chiede infatti 50 milioni per il cartellino del giocatore, troppo per i bianconeri che prima dovranno monetizzare per provare l’affondo.