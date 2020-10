La Juve libera Sarri

TORINO – Mentre il nuovo allenatore della Juventus Andrea Pirlo sta continuando a dare un’impronta alla sua squadra, il suo predecessore sta per distaccarsi definitivamente dall’ambiente bianconero.

In un’intervista rilasciata al giornale Tuttosport infatti, il grande amico dell’ex tecnico bianconero Virgili ha parlato di come Sarri “sta risolvendo il contratto con il club. Prima di Natale tornerà in panchina. Pentito? Assolutamente no, ha vinto lo Scudetto. Ora lo sogno alla guida della Fiorentina.”