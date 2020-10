La Champions League si divide e cambia canale

TORINO – Dal prossimo anno la Champions League in Italia cambierà distributori, con Amazon che si inserirà al fianco di Sky e Mediaset per portare la massima competizione europea per club sugli schermi italiani. Sky e Mediaset conserveranno la loro posizione con Amazon che trasmetterà le 16 migliori gare del mercoledì più la Supercoppa europea. Mediaset avrà le migliori sfide del martedì più la finale, mentre Sky trasmetterà le restanti 104 gare stagionali. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate anche alcune clamorose indiscrezioni. Dopo le voci arrivano pesanti conferme, ecco l’annuncio: “Doppio colpo dal Real Madrid!” >>>VAI ALLA NOTIZIA