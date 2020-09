Kulusevski: “Scioccato per essere entrato a gara in corso”

TORINO – Picciola diatriba tra Dejan Kulusevski e il tecnico della Nazionale svedese Andersson dopo la partita di ieri.

Il calciatore della Juventus non ha preso infatti bene l’esclusione dalla formazione titolare, nonché l’ingresso in campo al 70 minuto di gioco, parlandone nel post partita ai microfoni di AftonBladet: “Non ho avuto tempo di incidere sull’incontro. Sono rimasto scioccato dal fatto di essere entrato a gara in corso. In allenamento è andato tutto molto bene ma non so. Il calcio è anche questo. Ammetto che è una sensazione strana ma rispetto la scelta del mister.”