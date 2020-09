Calciomercato Juventus, ultim’ora: sfuma un colpo, ma un altro si avvicina!

Calciomercato Juventus, rebus attacco: ecco le ultime notizie

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Obiettivo attaccante. Anzi, attaccanti. Già perché l’idea della società bianconera, su suggerimento di Andrea Pirlo, sarebbe quella di acquistare due punte da aggiungere a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il calciomercato della Juventus si sta muovendo proprio in questa direzione e Paratici è al lavoro per accontentare il suo nuovo mister. Le due punte in arrivo, ovviamente, avranno caratteristiche e pesi differenti. La prima punta, quella destinata a diventare titolare proprio insieme a CR7 e la Joya, sarà un nome importante, di livello internazionale. E i nomi, in questo caso, sono ben noti: Luis Suarez, Edin Dzeko e, più staccati, Edinson Cavani e Alvaro Morata. A fare il punto della situazione ci ha pensato Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, sul proprio profilo Twitter: “La Juventus ha offerto un biennale da 10 milioni di euro a stagione più premi con opzione per terzo anno a Luis Suarez, che ora deve liberarsi dal Barça e prendere passaporto comunitario. Paratici tiene in caldo anche alcuni piani B: Dzeko (intesa biennale) e Morata (possibile scambio con Douglas Costa)“. Ancora tutto in stand by su questo fronte dunque, mentre arrivano novità importanti per quanto riguarda il secondo acquisto in attacco che ha intenzione di chiudere la Juve.

In questo caso si tratterebbe di un attaccante più giovane, di grandi prospettive ma che accetterebbe tranquillamente la panchina. Un talento importante da far crescere alle spalle dei titolari. Nelle ultime settimane sono stati soprattutto due i candidati indicati per questo tipo di colpo: Moise Kean e Andrea Pinamonti. E qui, come detto, qualche novità c'è. Pinamonti infatti sembra destinato a non approdare alla Juventus, visto che Beppe Marotta sarebbe pronto a far valere l'opzione da 20 milioni di euro con il Genoa per riportare il giocatore a Milano, sponda nerazzurra. Ma se il classe '99 pare praticamente sfumato, Kean invece guadagna posizioni. Tuttosport assicura che i bianconeri puntano a riportarlo a Torino e che Mino Raiola, agente del ragazzo e storico alleato di calciomercato della Juventus, starebbe lavorando già da tempo all'operazione con l'Everton. "Gli inglesi nicchiano e di fronte alla proposta di un prestito biennale con successivo riscatto non hanno aperto le porte", scrive Tuttosport. C'è dunque ancora da trattare con l'Everton che per ora chiede troppo, ma che non sarebbe assolutamente contrario a lasciar partire Kean che in Inghilterra non ha lasciato il segno. Il rebus attaccanti prosegue, ma la cosa che pare certa è che la Juve ne vuole portare due alla corte di Andrea Pirlo.