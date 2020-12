Koeman: “La Juve ha meritato di vincere, noi abbiamo giocato male”

TORINO – L’allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro la Juventus nella partita di ieri sera per 0-3.

Questo il suo commento alla sfida di ieri : “Abbiamo perso la partita nella prima mezz’ora, siamo entrati male in partita, non abbiamo giocato bene in difesa e ci mancava aggressività anche a centrocampo. La Juve ha giocato bene, è stata molto forte, soprattutto nella prima mezz’ora e ha meritato di vincere.”

“La lite con la panchina della Juve? La panchina della Juve ha chiesto un cartellino per Lenglet, penso che siano stati senza Fair Play. Non fa parte della mia filosofia.” Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate anche enormi novità di mercato in casa Juve: >>>> Clamorosi aggiornamenti su Pogba: i tifosi bianconeri ora sognano! <<<<