Khedira verso l’addio a gennaio

TORINO – Continua il braccio di ferro tra la Juventus e Sami Khedira, con il calciatore tedesco fuori dalla rosa e con le valigie in mano dalla scorsa estate. Dopo aver rifiutato negli scorsi mesi qualsiasi destinazione, il giocatore si sarebbe convinto a lasciare Torino e la Vecchia Signora a gennaio. La Juventus ha già pagato 5 milioni lordi di stipendio al giocatore per la prima parte della stagione, e vorrebbe risparmiare i 5 rimanenti. Su di lui Everton e Stoccarda, con il giocatore sicuro di lasciare Torino il prossimo mese.