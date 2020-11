Khedira tratta con l’Everton: possibile addio a gennaio

TORINO – Il calciatore della Juventus Sami Khedira, nonostante sia stato messo ai margini del progetto di Andrea Pirlo, continua ad allenarsi regolarmente alla Continassa. Il calciatore infatti vuole mantenere la forma fisica in vista del trasferimento in una nuova squadra, che potrebbe avvenire già a gennaio: il suo sogno è quello di giocare in Premier League con l’Evento e Carlo Ancelotti che avrebbero messo gli occhi su di lui. Khedira potrebbe aiutare la squadra inglese nella rincorsa ad un posto in Champions, e il suo trasferimento sembra ormai deciso. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche altre grosse novità per il mercato bianconero. In arrivo nuovi colpi in “stile Chiesa”: già scelto il prossimo! >>>VAI ALLA NOTIZIA