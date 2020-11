Mercato Juve, nuovi colpi in “stile Chiesa”: già scelto il prossimo!

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juventus potrebbe chiudere già a gennaio un’operazione “stile Chiesa”. Perché una operazione alla Chiesa? Perché la formula sarebbe quella del trasferimento in prestito con obbligo di riscatto, con pagamento dilazionato in due-tre anni. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, avrebbe già avviato le trattative. E l’affare in questione andrebbe a concretizzarsi a gennaio, ma di fatto il giocatore si trasferirebbe a Torino la prossima estate.

Stiamo parlando del centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli. La società neroverde, infatti, avrebbe già rifiutato ben 30 milioni di euro. Cifra che ora è destinata a salire, viste le recenti prestazioni dell’azzurro e dello stesso club che è a sorpresa ai vertici della Serie A. Inoltre il Sassuolo non avrebbe bisogno di soldi subito, ma vorrebbe tenere il 22enne almeno fino al termine della stagione. Proprio per questo motivo, il patron Agnelli sarebbe pronto a chiudere l’affare a gennaio per poi avere il giocatore a giugno evitando altre pretendenti.

Locatelli sarebbe sicuramente un rinforzo di qualità per il centrocampo bianconero, che quest’anno è il settore “debole” della rosa. Inoltre il centrocampista neroverde ha qualità tecniche e tattiche che piacciono molto ad Andrea Pirlo. Buon piede, grande sostanza e corsa. Senza contare che la giovane età del giocatore vorrebbe dire plusvalenza quasi certa in caso di buone prestazioni. Ma Locatelli sarebbe solo uno dei tanti colpi in stile Chiesa o Morata che Paratici starebbe valutando per gennaio o per il prossimo mercato estivo. L’intenzione della Juve infatti sarebbe quella di chiudere più operazioni possibili con questa formula che ha funzionato molto bene in estate. Ecco dunque tutti i nomi accostati alla Juventus che potrebbero arrivare con questa soluzione >>>VAI ALLA LISTA