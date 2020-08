Khedira sul mercato, non vuole lasciare la Juve

TORINO – Uno dei calciatori che non fanno più parte del progetto di Andrea Pirlo per la Juventus è il centrocampista Sami Khedira.

Il tedesco, falcidiato dagli infortuni, non rientra più nei piani dei bianconeri, che starebbero cercando la rescissione contrattuale con il calciatore: il tedesco sembra si sia però impuntato e voglia rimanere in bianconero fino alla scadenza naturale del suo contratto, il prossimo anno, per percepire i 6 milioni di stipendio dell’ultima stagione.