Khedira si allena con i compagni

TORINO – Continua la stagione da separato in casa del centrocampista tedesco Sami Khedira, rimasto in estate alla Juventus nonostante non facesse più parte del progetto tecnico pensato da Andrea Pirlo. Il tedesco ha infatti rifiutato la rescissione del contratto questa estate, ed è rimasto a Torino nonostante sia ai margini della squadra: il tedesco si è allenato stamattina con i compagni, nonostante non sia presente nella lista per la Champions. Un grande segnale del suo professionismo, in attesa si sblocchi la sua situazione contrattuale.