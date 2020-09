TORINO – Dopo aver rescisso i contratti di Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi, la Juventus si appresta a svincolare un altro calciatore.

Dopo lunghi tira e molla infatti lunedì dovrebbe essere il giorno della rescissione del contratto di Sami Khedira: il calciatore farà insieme ai suoi compagni l’ultimo allenamento nella mattinata di domani, e poi li saluterà in quanto non dovrebbe partire per Roma con il resto della squadra.