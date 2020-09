Calciomercato Juventus, occhio al colpo gobbo: può arrivare gratis!

MERCATO JUVE – Il calciomercato alla Continassa non finisce mai. Paratici è in continuo movimento. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il CFO bianconero sarebbe volato in Inghilterra per un viaggio di lavoro. La priorità dei bianconeri è una: sfoltire la rosa. De Sciglio rimane in partenza, con Barcellona e PSG che continuano a tenero sott’occhio. Il nome grosso in uscita è quello di Douglas Costa. Qualora il brasiliano dovesse fare i bagagli, Paratici potrebbe sferrare l’ultimo assalto sul versante acquisti. Ma nel frattempo potrebbe farsi largo anche un’altra idea per il futuro.

Occhio infatti ad Arek Milik, che non vestirà la maglia della Roma. L’operazione con i giallorossi è definitivamente saltata. Allo stesso modo, Gattuso lo ritiene fuori dal progetto Napoli. Petagna, Mertens e Osimhen bastano e avanzano all’allenatore calabrese. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano su calciomercato.com, Milik in questo momento non è una priorità per i bianconeri. Paratici ha deciso di puntare su Morata. Ma la pista che porta al polacco potrebbe riaprirsi nuovamente per la Juve, qualora il centravanti non trovasse sistemazione in questa sessione di mercato.

Arkadiusz Milik è libero di andare a giocare dove vuole, la Juventus non vuole bloccarlo. Ci sono varie ipotesi in ballo per il suo futuro nell’immediato, ma se Arek dovesse rimanere a Napoli, allora potrebbe diventare un’opzione che i bianconeri valuterebbero molto volentieri a parametro zero per la prossima stagione. L’attaccante classe ’94 potrebbe dunque tornare di moda e diventare un’ipotesi per l’attacco bianconero, ma solo a costo zero. Staremo a vedere. Ma non è ancora tutto. Altri rinforzi per il Maestro: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA