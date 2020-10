Khedira ha deciso: vuole rimanere alla Juve

TORINO – Continua il braccio di ferro tra la Juventus e il centrocampista Sami Khedira, che non riescono a trovare un accordo sul futuro del calciatore.

La Juventus vorrebbe infatti rescindere il contratto del tedesco, che però continua a fare muro e a pretendere come buonuscita tutto lo stipendio della prossima stagione.

La Juventus non sembra voglia esaudire le richieste del tedesco, che visto i rifiuti della società ha deciso di impuntarsi e ha manifestato la sua voglia di rimanere in bianconero per giocarsi durante l’anno le sue carte.