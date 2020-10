Calciomercato Juventus, non solo Chiesa: ecco il piano per un colpo super!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Federico Chiesa è sempre più vicino alla Juventus. Fabio Paratici lo sta seguendo da tantissimo tempo, era andato vicinissimo al suo acquisto poco più di un anno fa e ora ci risiamo. Il CFO bianconero stavolta è finalmente pronto a portare a Torino uno dei suoi grandi pupilli. Per sbloccare definitivamente la trattativa serve cedere qualcuno, ma gli accordi ci sono sia con la Fiorentina che con il ragazzo e il suo entourage. Rugani al Rennes è un ottimo inizio, ora fari puntati su De Sciglio e Khedira che potrebbero liberare lo spazio necessario per Chiesa. Ma c’è anche dell’altro.

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, la Juve starebbe pensando sempre anche alla cessione di un pezzo grosso come Douglas Costa. La Vecchia Signora vorrebbe incassare ben 40 milioni dall’addio del brasiliano, una cifra molto alta che – unita alle altre uscite in programma e al forte abbattimento del monte ingaggi – potrebbe lasciare spazio anche ad un ultimo botto finale da sogno. La Juventus aspetta dunque un’offerta da una big europea che possa convincere anche Douglas Costa a trasferirsi, poi potrebbe tentare il capolavoro finale sul fotofinish.

Quale sarebbe il nome su cui Paratici potrebbe puntare tutto? Fari puntati su Houssem Aouar, stella del Lione da tempo nel mirino bianconero. Secondo TuttoJuve.com, i bianconeri non sarebbero affatto tagliati fuori dalla corsa al centrocampista classe '98, alla luce anche delle dichiarazioni di Aulas, presidente del Lione: "Sappiamo che ci sono due club di grande importanza interessati ad Houssem. Tre club, in effetti: due a breve termine, e una a medio termine". Quello a medio termine sarebbe il PSG, che starebbe tentando di bloccare Aouar per il 2021. I due club invece che starebbero tentando l'affondo subito dovrebbero essere l'Arsenal e, appunto, la Juventus. Chissà dunque che con le cessioni giuste, Paratici non possa piazzare un'ultima zampata clamorosa sul mercato.