Juventus Women, tutte le convocate in Nazionale

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha reso note le convocazioni delle giocatrici della sua squadra femminile per gli impegni delle Nazionali del prossimo week end.

“La Serie A, con le Juventus Women davanti a tutti, si ferma per fare spazio agli impegni delle Nazionali. Saranno quindici le bianconere convocate dalle rispettive selezioni, di cui nove in azzurro, per l’importante sfida che attende l’Italia.

Boattin, Bonansea, Caruso, Cernoia, Galli, Girelli, Giuliani, Rosucci e Salvai sono le nove azzurre, pronte alla gara contro la Danimarca in programma il 27 ottobre alle 17:30. Lì troveranno da avversaria Sofie Pedersen, che sarà anche la prima a scendere in campo delle ragazze convocate: il 21 ottobre alle 18:00 contro Israele.

Il 22 ottobre, alle 18:45, andrà in scena la Svezia di Linda Sembrant e Lina Hurtig, che affronterà la Lettonia, per poi fare il bis il 27 ottobre (18:30) contro l’Islanda. Lo stesso giorno la Finlandia di Tuija Hyyrynen se la vedrà con la Scozia, alle 17:15. Per Maria Alves, con il Brasile, periodo di allenamenti in Portogallo per preparare al meglio i prossimi impegni.