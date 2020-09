Juventus-Sampdoria: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus scenderà in campo domani sera nella prima giornata di campionato che la vedrà impegnata contro la Sampdoria.

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha dovuto rivedere i suoi piani dopo l’infortunio di Alex Sandro, e dovrebbe schierare sull’out di sinistra Pellegrini.In porta ci sarà Szczesny. In difesa dovrebbero giocare Danilo, Bonucci e Chiellini. A centrocampo sulla destra agirà Cuadrado, con Ramsey, Bentancur e Rabiot in mezzo, e a sinistra Pellegrini, mentre in attacco dovrebbero giocare Kulusevski e Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (352): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Pellegrini; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.