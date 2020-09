Calciomercato Juventus, Paratici pensa al botto finale: “Pronti 40 milioni!”

MERCATO JUVE – La dirigenza bianconera non è ancora pienamente soddisfatta del calciomercato estivo. È come se mancasse qualcosa. L’arrivo (quasi) ufficiale di Edin Dzeko ha risollevato l’entusiasmo dei tifosi, che però sognavano di vedere il Luis Suarez vestire la maglia a strisce bianco e nere. In questo mercato sta accadendo di tutto e non si può dare ancora nulla per scontato. La dirigenza avrebbe però in mente un altro acquisto che potrebbe contribuire a rendere la rosa ancor più competitiva. Un botto finale insomma.

Ecco quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccherini nel suo editoriale per TMW: “Con Milik alla Roma e Dzeko alla Juventus, il giro delle punte si è concluso. […] La Juventus però non si ferma ed è sempre attiva sul fronte delle uscite. In attacco i bianconeri stanno cercando di capire se può arrivare un’offerta interessante per Douglas Costa: valutazione 30 milioni di euro. Se dovesse arrivare, l’obiettivo è reinvestire questa cifra per fare un tentativo su Chiesa. La Juventus ha pensato di stanziare una cifra non superiore ai 40 milioni di euro inserendo magari una contropartita tecnica come Luca Pellegrini”. Oltre a Chiesa però, sempre secondo Ceccarini, la Juve starebbe lavorando anche su un altro nome.

“Il mercato dei bianconeri non è però finito qua perché serve anche un’altra punta e il nome più caldo resta quello di Kean. Per lui sarebbe un ritorno a Torino dopo che poco più di un anno fa è stato ceduto all’Everton per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. La soluzione più probabile è un prestito secco o al massimo con diritto di riscatto”. La Serie A riparte oggi. Nei prossimi giorni capiremo meglio su chi la società avrà deciso di puntare. Nel frattempo però la Juventus ha bisogno anche di sfoltire la rosa e cedere vari elementi in esubero. Per questo Andrea Pirlo avrebbe già presentato la sua lista nera per il mercato in uscita: ecco la situazione di tutti i giocatori sul piede di partenza >>>VAI ALLA NOTIZIA