Juventus: Rabiot non va neanche in panchina e torna a casa

TORINO – Tra pochi minuti la Juventus scenderò in campo contro la Fiorentina per il match valevole per l’ultima giornata di questo 2020.

I bianconeri hanno conosciuto questo tardo pomeriggio l’esito del ricorso del Napoli, che in quanto accolto annulla la squalifica scontata da Rabiot: per questo il giocatore è stato mandato a casa, e sconterò in questa giornata la squalifica.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<