Juventus-Napoli: oggi l’appello alla sentenza sul 3-0 a tavolino

TORINO – Juventus-Napoli, atto secondo. Oggi infatti alle 15:30 presso la Corte Sportiva d’Appello federale si deciderà sul ricorso presentato dal Napoli relativo alla partita persa a tavolino contro la Juventus.

I bianconeri sono fiduciosi circa la conferma della sentenza di primo grado, dal momento che non sembra ci siano io presupposti per ribaltarla. In caso di conferma della sentenza il Napoli ricorrerà al Collegio di Garanzia del CONI, ma a quel punto difficilmente la sentenza verrebbe ribaltata, con buona pace di De Laurentiis.