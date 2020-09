Juventus: domani amichevole con l’Under 23

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha fornito i dettagli dell’allenamento di questa mattina dei bianconeri. “La Juventus, senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, continua la preparazione in vista della nuova stagione, che prenderà il via dall’Allianz Stadium il 20 settembre con Juventus-Sampdoria, prima giornata della nuova Serie A. La squadra si è ritrovata, agli ordini di Mister Pirlo, questa mattina al JTC e, dopo l’attivazione e i torelli, ha chiuso la seduta con una partitella. Anche domani il gruppo si ritroverà al mattino: in programma partitella amichevole con l’Under 23.” (Juventus.com) Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre pesantissime novità di mercato in casa bianconera. Colpo di scena clamoroso: ora può cambiare di nuovo tutto! >>>VAI ALLA NOTIZIA