Calciomercato Juventus, clamoroso Di Marzio: “Contatti avviati con…”

Calciomercato Juventus, contatti riavviati: Di Marzio ha dato la notizia

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Fabio Paratici, come ben sappiamo, è alla ricerca di un grande bomber di livello internazionale. Le ultime notizie di calciomercato della Juventus parlavano di un testa a testa tra Edin Dzeko e Luis Suarez, due centravanti che fanno molta gola alla Vecchia Signora. Le piste rimangono calde, ma la Juve si starebbe anche guardando attorno per alcune alternative di lusso nel caso in cui nessuna delle due trattative riuscisse a sbloccarsi. Dzeko infatti è bloccato nella Capitale dalla Roma che prima vuole chiudere per Milik, ma l’accordo con il Napoli non arriva. Per Suarez invece ci sono varie situazioni da risolvere: dal passaporto comunitario alla buonuscita che il giocatore chiede al Barcellona per liberarsi a zero, fino all’indennizzo da concordare con il club blaugrana. Insomma, sono due ipotesi sicuramente concrete e che sono ancora in piedi, ma le difficoltà non mancano. Ecco allora spuntare un terzo grande nome sulla lista dei possibili eredi di Higuain.

Come riferito infatti da Gianluca Di Marzio a Sky, la Juventus si sarebbe rifatta sotto per Edinson Cavani. Ecco quanto riferito dal noto esperto di calciomercato: “Rebus attaccante in casa Juve. Non si sblocca ancora la caccia al centravanti per i bianconeri. Dzeko al momento resta alla Roma e Suarez non ha ancora risolto il contratto con il Barcellona e c’è anche il problema passaporto. Ecco perché la Juventus ha riattivato i contatti anche con Edinson Cavani, che era stato già sondato qualche giorno fa. Il giocatore ha delle remore perché la sua famiglia sta ancora a Napoli e ha delle pretese economiche molto importanti. Ma la Juve ha avviato i contatti con il bomber uruguaiano. Vedremo chi vincerà il ballottaggio per il ruolo di attaccante nella Juventus”. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo occhio infatti anche al mercato in uscita: ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni, ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA