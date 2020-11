Juventus: bianconeri oggi in campo alla Continassa

TORINO – La Juventus si ritroverà oggi pomeriggio alla Continassa per riprendere gli allenamenti dopo i 3 giorni di riposo concessi da Andrea Pirlo a seguito della partita contro la Lazio.

Il tecnico della Juventus avrà pienamente a disposizione solo Buffon, Pinsoglio e Khedira, con il resto della squadra fuori per infortunio o per gli impegni in Nazionale. Pirlo lavorerà fino a giovedì prossimo a ranghi ridotti, e cercherà di sfruttare questi giorni soprattutto per rimettere in condizione Paulo Dybala, rimasto a Torino e pronto a mettersi a disposizione del tecnico.