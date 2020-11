Mercato Juve, indiscrezione bomba: scelto il sostituto di Cristiano Ronaldo!

Mercato Juve – Ecco chi può essere il dopo-CR7

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus ha iniziato la stagione in sordina, con le alchimie pensate da Pirlo per la squadra che tardano a dare i loro frutti. Il tecnico sta lavorando con la squadra per far entrare nella testa dei calciatori i principi sui quali si basa il suo calcio. L’assenza di Cristiano Ronaldo a causa del COVID all’inizio della stagione è stata pesante ed ha inficiato il rendimento della squadra. I bianconeri hanno infatti lasciato alcuni punti per strada, come quelli con Verona e Crotone; ma anche quelli con la Lazio, che ha raggiunto il pareggio con Cristiano Ronaldo già sostituito.

Anche nella Juventus di Andrea Pirlo dunque, il portoghese sembra ricoprire un ruolo fondamentale. Non solo in fase realizzativa, ma anche in quella complessiva del gioco. Il contratto che lega il portoghese ai bianconeri scadrà nel 2022 e Paratici sta lavorando per capire quale direzione prenderà il futuro del numero 7. Ma, per evitare brutte sorprese, il dirigente della Juventus si starebbe già muovendo sul mercato per cautelarsi in caso di addio di CR7 a fine stagione.

Paratici vuole infatti individuare e bloccare da subito il giocatore che andrà a prendere il posto di CR7 una volta che il giocatore deciderà di lasciare Torino. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, ripresa poi in Germania dalla BILD, i bianconeri avrebbero già individuato il sostituto del portoghese in Erling Haaland. La Juventus è stata vicina al giocatore prima del suo passaggio al Borussia Dortmund e ora sarebbe tornata alla carica in vista della possibile partenza di Cristiano Ronaldo. Il bomber norvegese (assistito da mino Raiola) viene valutato 80 milioni di euro, cifra che Madama otterrebbe proprio con la cessione del portoghese. Suggestione clamorosa e affascinante: tutto passerà dal futuro di CR7. Ma non solo. Nel frattempo Paratici starebbe infatti pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA