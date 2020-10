Juventus-Barcellona: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus affronterà domani sera all’Allianz Stadium di Torino il Barcellona nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League.

I bianconeri sono scesi in campo questa mattina per l’allenamento della vigilia, con Andrea Pirlo che ha provato la formazione che potrebbe scendere in campo domani sera contro i blaugrana: davanti a Szczesny dovrebbero giocare Cuadrado, Demiral, Danilo e Frabotta; a centrocampo Kulusevski, Rabiot, Bentancur e Chiesa; mentre in attacco giocheranno Dybala e Morata. Occhio però all’esito del tampone di Ronaldo e alle condizioni di Bonucci, che potrebbero cambiare le carte in tavola.