Juventus-Barcellona: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus scenderà in campo questa sera tra le mura amiche dell’Allianz Stadium per disputare la seconda partita valevole per la fase a gironi della Champions League contro il Barcellona.

I bianconeri, ancora orfani di Cristiano Ronaldo in isolamento a causa del COVID, dovrebbero schierarsi con il solito modulo, anche se la difesa di base dovrebbe essere a 4; davanti a Szczesny agiranno Bonucci, Demiral, Danilo; centrocampo con Chiesa, Bentancur, Rabiot e Cuadrado; con Kulusevski in appoggio a Morata e Dybala.