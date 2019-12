TORINO – In Serie A quest’anno si sta mettendo in mostra Sandro Tonali, confermando le belle sensazioni avute già l’anno scorso in B. Il classe 2000 sta dimostrando di avere una grande personalità e questo ha fatto colpo su molte big, italiane e non. La Juve vorrebbe prenderlo già nella prossima sessione, cercando di anticipare Inter, Napoli e PSG.