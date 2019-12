Calciomercato Juventus, tutto confermato: Paratici lo sta facendo davvero!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Solo qualche giorno fa Fabio Paratici buttava acqua sul fuoco quando gli chiedevano delle prossime mosse di calciomercato della Juventus. La realtà dei fatti, in questo momento, sta sconfessando però le sue parole: la Juve si sta muovendo in maniera molto importante sul mercato in vista di gennaio, che è ormai alle porte. Anzi, questa rischia di essere una delle sessioni di calciomercato più clamorose e dense di sorprese per la Juventus. Nelle scorse ore sono circolate infatti alcune notizie veramente grosse e a confermarle è stato anche il noto giornalista Tancredi Palmeri nel suo editoriale di Natale per TMW. Tra le altre cose infatti, Palmeri ha parlato di Haland e Pogba in orbita bianconera: “La Juve ha già offerto 30 milioni di euro per l’attaccante norvegese del Salisburgo, prezzo sufficiente a incontrare la clausola d’uscita. Sorpassate Manchester United e Liverpool. […] Mancano ancora 14 milioni di euro di commissioni richiesti da Raiola. Ma quelli a Torino non sono mai stati un problema […] Si lavora instancabilmente su Pogba, non è ancora accantonata la possibilità di prenderlo a gennaio, anche se diventa sempre più difficile. Il Manchester United è partito da una valutazione di 150 milioni, la Juve non vuole spingersi oltre i 100 milioni. A Manchester non sono esattamente dei geni della trattativa, quindi Paratici giustamente ha deciso di provarci offrendo 60 milioni e Emre Can – spalleggiato da Raiola che ne alimenta l’ottimismo. […] Ma Pogba pensa solo alla Juventus. E per ora il problema non sembra essere se, ma quando.” Insomma, tutto vero: Haland e Pogba sono molto più che semplici sogni di mercato per gennaio. Paratici ci starebbe provando davvero e sarebbe un doppio colpo veramente clamoroso per la Juventus. Ma le grandi notizie non finiscono ancora qui. La dirigenza bianconera infatti starebbe pensando anche ad altri botti enormi e avrebbe pronta una lista della spesa veramente da capogiro già per il prossimo futuro. Agnelli è pronto a far godere (di nuovo) i tifosi bianconeri: nomi assurdi e nuovi obiettivi clamorosi, eccoli tutti! >>>VAI ALLA LISTA