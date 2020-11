Juve: quasi 50 milioni dagli sponsor sulla maglia

TORINO – La Juventus ha iniziato la stagione in sordina, perdendo alcuni punti per strada soprattutto in campionato, dove spera di riprenderli al più presto per ridurre il distacco dalla vetta.

Mentre inseguono il primo posto in classifica, i bianconeri ne hanno sicuramente raggiunto un altro, ossia quello dei ricavi derivati dagli sponsor che appaiono sulle maglie: la Juventus è il club che ricava di più in Italia, con 48 milioni di euro di incassi grazie ai marchi Jeep e Cygames. Dopo la Juventus in questa classifica ci sono Fiorentina e Sassuolo.