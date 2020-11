Mercato Juve, ultime notizie: “Pirlo ha preso una decisione pesantissima!”

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus ha iniziato nel migliore dei modi il filotto di dieci partite che la vedrà impegnata da qui a dicembre in campionato e in Champions League. Il tecnico bianconero Pirlo, al netto degli infortuni, farà girare molto i giocatori in questo mese, concedendo a tutti minutaggio. L’obiettivo è arrivare nel migliore possibile alla pausa di Natale. I bianconeri avranno quindi molti impegni e Pirlo avrà bisogno di tutti.

Ma il tecnico bianconero, come più volte vi abbiamo sottolineato in passato, ha un peso importante anche nelle scelte di mercato della Juve. Tanto che, stando alle ultime notizie trapelate in queste ore, il Maestro in estate si sarebbe già fatto sentire prendendo una decisione molto chiara e netta. Pirlo infatti non ha voluto privarsi durante lo scorso calciomercato di alcuni giocatori, per i quali sarebbero arrivate delle importanti offerte. Tutto bloccato sul nascere però, visto che si trattava di elementi ritenuti essenziali dall’allenatore per il progetto che ha in mente.

Come riferito dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano su calciomercato.com, Pirlo ha bloccato Demiral, Danilo e Rabiot: “In primis, Pirlo ha fermato l’ipotesi di scambi per Adrien Rabiot […] L’allenatore stravede per il francese e lo sta seguendo anche sotto l’aspetto caratteriale oltre che tecnico […]. C’è la firma di Pirlo su questa scelta fatta con i dirigenti come per Merih Demiral, rifiutata un’offerta monstre dal Leicester pur di blindare il turco che si sta rivelando fondamentale per la Juventus. […] Come ha rivalutato Danilo, i sondaggi sul mercato per il brasiliano non sono mancati ma i bianconeri lo hanno tenuto volentieri. Perché adattabile alla difesa a tre o a quattro, idea di Pirlo”. Ma, parlando sempre di calciomercato, Paratici starebbe pensando anche a qualcosa di veramente importante per il prossimo futuro. In arrivo altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA