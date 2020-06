Juve-Napoli, le pagelle: Buffon migliore in campo, CR7 deve ancora ritrovarsi

TORINO – Di seguito le pagelle dei giocatori bianconeri.

BUFFON 7– Bellissimo intervento sulla conclusione ravvicinata di Mertens che, ha tenuto a galla il risultato. Miracoloso sul colpo di testa di Maksimovic al 91.

CUADRADO 6 – Ancora non al meglio della forma ma molto propositivo in fase di possesso palla.

BONUCCI 6 – Partita di ordinaria amministrazione eccezion fatta per due o tre palle gol di troppo concesse al Napoli.

DE LIGT 6– Più sicuro dei propri mezzi e di se stesso rispetto alle ultime uscite pre Covid.

ALEX SANDRO 6 – Bene sia in fase di possesso che di non possesso, non ancora nel pieno della forma.

BENTANCUR 5,5 – Meno brillante rispetto alla gara contro il Milan.

PJANIC 6 – Stavolta meglio e più partecipe alla gara rispetto alla semifinale di venerdì.

MATUIDI 6 – Lotta su tutti i palloni che passano dalla trequarti in giù, inesauribile.

DOUGLAS COSTA 6,5 – Il più in forma tra i bianconeri insieme a Dybala.

RONALDO 5,5 – Molto meglio rispetto alla gara contro il Milan ma ancora totalmente da ritrovare, non è nella condizione migliore e lo si è intuito dalle ultime due uscite.

DYBALA 6,5 – Il migliore in campo per me bianconeri, la sua classe si è distinta in mezzo al campo. Peccato per il rigore sbagliato.