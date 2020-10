TORINO – La Juventus si ritroverà questa mattina agli ordini di Andrea Pirlo per la seduta di allenamento alla Continassa, in questo venerdi di antivigilia alla sfida contro l’Hellas Verona di domenica.

I bianconeri scenderanno in campo per continuare la preparazione alla partita in programma all’Allianz Stadium, e dovrebbero avere l’esito dei tamponi, che in caso di negatività collettiva consentiranno ai giocatori di uscire dalla bolla.