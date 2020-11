Juve: gli ottavi di Champions portano 33 milioni di euro

TORINO – Con la vittoria contro il Ferencvaros, la Juventus si è garantita per la settima volta consecutiva l’accesso agli ottavi della Champions League con due giornate d’anticipo. Grazie al passaggio alla fase a eliminazione diretta infatti, la Juve ha già messo in cassa circa 33 milioni di euro: sono 15,3 del gettone di presenza, 2,7 milioni per ogni vittoria (sono 900 mila per ogni pareggio) e 9,5 per l’accesso agli ottavi. Soldi freschi per i bianconeri in attesa di capire quelli derivati da ranking storico e market pool. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche alcune grosse novità per il mercato bianconero. In arrivo nuovi colpi in “stile Chiesa”: già scelto il prossimo! >>>VAI ALLA NOTIZIA