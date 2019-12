Juve, Bentancur inguaia Sarri

TORINO – La Supercoppa Italia ha lasciato il segno in casa Juve. Non solo Sarri ha perso il trofeo, ma anche Rodrigo Bentancur. Il centrocampista ha rimediato un’espulsione nel finale per doppia ammonizione, scagliandosi poi contro arbitro e quarto uomo, rimediando tre giornate di squalifica. Il centrocampo bianconero non è in un periodo roseo, con Emre Can separato in casa, Khedira infortunato e Rabiot non ancora integrato al 100%. Nel suo periodo migliore l’ex Boca è caduto in un atteggiamento spinto dalla frustrazione del momento che gli è costato chiaro.