Il Real Madrid torna a pensare ad Allegri

TORINO – L'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina dopo la fine dell'avventura con i bianconeri ormai due anni fa. Il tecnico, dopo l'interesse mostrato in estate da alcuni club di Premier League, sarebbe rientrato nel mirino del Real Madrid, non contento dell'operato di Zinedine Zidane. Il tecnico sarebbe il secondo candidato per sostituirlo, con il nome di Pochettino per ora in vantaggio.