TORINO – Uno degli obiettivi di mercato della Juventus è un centrocampista centrale da affiancare ad Arthur e Bentancur.

Tra i molti nomi accostati ai bianconeri c’è anche quello del centrocampista del Lione Housem Aouar, che ha molte pretendenti e adesso anche un prezzo ufficiale: i francesi infatti non chiedono meno di 50 milioni per il cartellino del giocatore, con il presidente Aulas determinato a non scendere sotto questa cifra.