Il Barcellona celebra la sfida tra Ronaldo e Messi: “GOAT”

TORINO – Domani sera la Juventus affronterà il Barcellona al Camp Nou nell’ultima partita valevole per la fase a gironi della Champions League, con i bianconeri che si giocheranno il primo posto nel gruppo.

La sfida di domani, oltre a quello tra le due squadre, vedrà il confronto tra Ronaldo e Messi, che si affronteranno per la prima volta nella fase a gironi dopo che il portoghese ha saltato la sfida d’andata per il COVID. Il Barcellona ha voluto celebrare la sfida che andrà in scena tra i due domani, con un post sulla sua pagina Instagram, descritto con una semplice parola: “GOAT”.