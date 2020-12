Mercato Juve, colpo pazzo? Paratici al lavoro: ecco tutti i dettagli

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus ha iniziato la stagione con alcuni problemi. Vari infortuni non hanno consentito al tecnico Andrea Pirlo di lavorare con tutta la rosa a disposizione per molto tempo. Il tecnico ha avuto questa possibilità nelle ultime settimane, anche se la difesa continua ad essere falcidiata dagli infortuni. Non va meglio in attacco, con la squalifica di Alvaro Morata che obbliga Pirlo a scelte forzate. Il centrocampo invece non ingrana. serve più qualità. Ecco perché la Juve starebbe ragionando su diverse piste di calciomercato per cercare di rinforzare la rosa a disposizione del Maestro in vari reparti.

Mentre il tecnico cerca la quadra della squadra, Fabio Paratici sta continuando infatti a lavorare sul mercato senza sosta. Tra i tanti prospetti sul taccuino, il dirigente bianconero avrebbe messo gli occhi anche su di un giovane trequartista che sta facendo impazzire tutta Europa. Stiamo parlando del giocatore dell’Aston Villa Jack Grealish, talento inglese che ha stregato e attirato le attenzioni di molti club, viste le grandi prestazioni che sta fornendo con continuità da inizio anno. Il 25enne è un talento vero, di grandi qualità tecniche, che può svariare su tutto il fronte offensivo. Insomma, un tassello che regalerebbe alla Juventus quel pizzico di classe in più che servirebbe per accendere la manovra offensiva bianconera e inventare palle gol da servire agli attaccanti.

Stando a quanto riporta la stampa inglese, con il Daily Telegraph in primo piano, sul giocatore si sarebbe scatenata una vera e propria asta tra i migliori club europei. Su di lui infatti ci sono Manchester United, Barcellona e Real Madrid, con la Juventus che si sarebbe inserita prepotentemente nella corsa al calciatore. Il problema per i club è rappresentato dal prezzo stabilito dal club inglese: per il suo numero 10 infatti, l’Aston Villa chiederebbe addirittura 110 milioni di euro. Un prezzo proibitivo per tutti i club, ma che la Juventus, determinata a prendere il giocatore, starebbe cercando di abbassare. Ma, parlando sempre di calciomercato, non è ancora tutto: >>>> 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<<