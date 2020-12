Genoa, la Juve e gli ex bianconeri

TORINO – La Juventus scenderà domani in campo a Marassi per la sfida contro il Genoa, con l’incrocio con il Grifone che segna anche il faccia a faccia con alcuni ex bianconeri. Pellegrini, Pjaca e Perin. Sono loro i tre giocatori in prestito dalla Juventus al Genoa che i bianconeri osserveranno domani. Per Pellegrini soprattutto sarà una partita imporante, con la Juventus che vorrà vedere da vicino i miglioramenti del terzino, che a fine anno è destinato a tornare in bianconero, forse per restarci. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata all’improvviso anche un’altra grossa novità per il mercato bianconero: >>>> Altro colpo a sorpresa alla McKennie in arrivo: spunta un nome totalmente nuovo per gennaio! <<<<