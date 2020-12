Gasperini: “L’Atalanta è una storia fantastica”

TORINO – L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato intervistato durante la premiazione dei Gazzetta Sports Awards, ai quali ha vinto il premio per il miglior allenatore della scorsa stagione.

"L'Atalanta è stata una storia fantastica per come ha raggiunto i risultati. Poi siamo arrivati terzi, a sfiorare le semifinali di Champions, in semifinale di Coppa Italia. Però abbiamo saputo attingere alla voglia d'appartenenza, di giocare contro tutti, è stato un vero successo italiano e mondiale."