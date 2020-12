Gasperini: “Juve destinata a venire fuori ancora più forte dello scorso anno”

TORINO – Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta contro la Fiorentina nella giornata di ieri.

"È una bella vittoria, mancava da diverse giornate in campionato anche se avevamo fatto bene in Champions. Avevamo perso dei punti per strada, non era una partita facile e averla vinta così nettamente è un bel segnale. Non è mai facile, abbiamo avuto opportunità clamorose, loro ne avevano avuta una con Vlahovic. La Champions porta via energie perché giochiamo ogni settimana, normalmente si gioca ogni 2-3 settimane. Indubbiamente è difficile recuperare giocando così spesso. Avremo la Juve mercoledì, testa di serie di Champions League. È una squadra che ha aggiunto giocatori importanti in rosa, è una squadra destinata a venire fuori ancora più forte dell'anno scorso. Con questa vittoria sicuramente possiamo prepararci meglio alla sfida contro di loro."