Ferguson: “Dream Team Pallone d’Oro? Il Barcellona del 2011 ci si avvicina, era ingiocabile”

TORINO – L’ex allenatore del Manchester United Alex Ferguson ha parlato intervistato dai microfoni di France Football, dopo la nomina del Dream Team del Pallone d’oro.

“Secondo me manca un difensore centrale, anche se non saprei chi togliere. Ma Daniel Passarella era un giocatore fantastico. Quale squadra reale è quella che si è più avvicinata ad un Dream Team? Quella che mi ha impressionato maggiormente è il Barcellona che abbiamo incontrato a Wembley col Manchester United nella finale di Champions League del 2011. Era ingiocabile.” Ma intanto, in queste ultime ore, sono arrivate anche alcune importanti novità di mercato in casa bianconera: >>>> Il tempo stringe, l’offerta è pronta: Paratici vuole chiudere subito! <<<<