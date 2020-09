TORINO- L’avventura di Dani Alves al San Paolo sarebbe giunta al termine. Secondo quanto riportato da Goal.com, l’ex terzino di Barcellona e Juventus considera poco competitivo il campionato brasiliano e, nonostante una bacheca ricca di trofei e un’età non più giovanissima (37 anni), vuole ancora giocare ad alti livelli. Per lui pronto un ritorno in Europa, con il sogno sempre vivo di unirsi ad un club di Premier League.