Calciomercato Juventus – Cessione top, Sarri è stato chiarissimo: è deciso!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Uno dei nomi più chiacchierati in questa prima parte di stagione per quanto riguarda il calciomercato della Juventus in uscita è stato quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è partito al rallentatore alla sua prima annata in bianconero: in ritardo dal punto di vista fisico, mediocre nelle poche apparizioni in campo con la maglia della Juve e qualche mugugno di troppo. Sarri lo ha utilizzato con il contagocce e infatti, proprio per questo, negli ultimi tempi sono circolate tante voci di mercato riguardanti Rabiot. Il ragazzo classe '95 ha iniziato a nutrire del malcontento per il poco spazio concessogli, tanto che alcune indiscrezioni parlavano della onnipresente mamma-agente che già si era messa in contatto con alcuni club, Barcellona in primis. Adesso però sarebbe arrivata la svolta decisiva in questa vicenda. Il tecnico bianconero – complici anche le difficoltà numeriche a centrocampo – lo ha lanciato più spesso e lui ha risposto presente, tanto da strappare proprio a Sarri parole importantissime sul suo conto dopo la vittoria contro la Sampdoria: "Ha fatto tre partite consecutive e l'evoluzione è stata continuamente positiva, sta facendo meglio di partita in partita. Sta crescendo a livello di condizione fisica, mentale e di integrazione nel gruppo. Deve crescere ancora e probabilmente nella seconda parte del campionato sarà una delle grandi sorprese." Pochi dubbi insomma, Sarri è stato chiarissimo: Rabiot potrebbe essere la rivelazione del girone di ritorno della Juventus e questa dichiarazione dunque lo toglie automaticamente dal mercato. Altro che cessione a gennaio: Sarri punta forte sul riscatto di Rabiot.