Evra intervista Pogba, in casa c’è molta Juve

TORINO – Patrice Evra è un personaggio molto eclettico, molto entusiasmante, capace di divertirsi e far divertire. Il francese negli ultimi mesi si è lanciato in una nuova veste di intervistatore per The Player's Tribune nella rubrica personale "Ospite d'onore". Nell'ultimo episodio ha incontrato il connazionale e vecchio compagno Paul Pogba nel quale si è affrontato diversi argomenti, compresa la Juve, molto presente nell'arredamento, dove si vede infatti una sua gigantografia in maglia bianconera intento a 'dabbare', e una maxi copertina della Gazzetta dello Sport. Durante l'intervista: "Ricordo ai tempi del Manchester United che portavo grande rispetto per tutti, c'erano i vari Scholes, Giggs, Ferdinand che negli allenamenti mi riempivano di calci e io non dicevo nulla. Un giorno poi tu mi dicesti di svegliarmi e reagire, altrimenti sarei diventato lo zimbello dello spogliatoio, e così feci il giorno dopo diventando di fatto più forte e rispettato. I capelli? I più belli sono quelli con la fantasia di Leopardo" ed Evra: "Ricordo che quando ti vidi pensai se ci fosse un Safari in programma". Intervista terminata con una sfida di ballo vinta dal centrocampista Red Devil.

