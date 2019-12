Confermata la notizia bomba di ieri: CR7 ha deciso! – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Il vortice di notizie riguardanti Cristiano Ronaldo non si arresta: praticamente ogni giorno arrivano nuove indiscrezioni e il fenomeno portoghese, come è ovvio che sia, è sempre al centro dell’interesse dei media nazionali ed internazionali. Nelle scorse ore sono arrivate le parole del suo agente Jorge Mendes: “CR7 è contento alla Juventus. Se chiuderà la carriera a Torino? Sì, potrebbe farlo: ha firmato un contratto…”. Dichiarazioni importanti, alle quali oggi si aggiungono altre notizie che sembrerebbero confermare il tutto. Come riportato anche da TuttoJuve infatti, i media spagnoli – gli stessi che qualche tempo fa parlavano del possibile divorzio a fine stagione tra CR7 e la Juve – avrebbero fatto marcia indietro e ora starebbero ritrattando: adesso anche secondo loro il numero 7 più forte del mondo sarebbe molto felice in bianconero e avrebbe deciso di rimanere a Torino con l’obiettivo di vincere la Champions League con la Vecchia Signora. Notizie d’oro, musica per le orecchie dei tifosi bianconeri. Ma attenzione perché le belle notizie non sarebbero finite qui, anzi. Sempre in queste ore infatti sono circolate anche altre clamorose novità di mercato in casa bianconera: in arrivo un gennaio di fuoco, ecco i 6 giocatori che possono arrivare subito alla Juventus! >>>VAI ALLA NOTIZIA